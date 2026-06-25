अजय देवगन का अब तक का सबसे खूंखार अवतार- पठानों से कहना, 'चौहान' आ रहा है

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फिल्म के डायलॉग ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

जियो स्टूडियोज और कलर येलो प्रोडक्शंस की फिल्म 'चौहान' के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही फैंस का ध्यान खींच लिया है। वीडियो में बज रहा कालजयी गाना 'जुम्मा चुम्मा दे दे' दर्शकों को पुरानी यादों और मास-एक्शन का एहसास कराता है। सबसे ज्यादा चर्चा अंत में अजय देवगन के दमदार डायलॉग, "पठानों से कहना, चौहान आ रहा है" की हो रही है, जो तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा रहा है।