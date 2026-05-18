'दृश्यम 3' में 'मीरा देशमुख' बनकर लौटेंगी तब्बू? जानिए क्या बोले निर्देशक अभिषेक पाठक

वापसी

तब्बू के किरदार को लेकर बहुत कुछ देखना बाकी

जूम के साथ बातचीत में निर्देशक ने तब्बू की वापसी को लेकर स्पष्ट संकेत दिया। उन्होंने कहा कि भले दर्शकों को लगता है कि मीरा का ट्रैक 'सैम' (फिल्म में मीरा का बेटा) की अस्थियां विसर्जन के साथ खत्म हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। उन्होंने कहा, "हर कोई यही सोचता है। जिस क्षण आपको लगता है कि दृश्यम खत्म हो रही है, आपने असल में गहराई से नहीं देखा। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है।"