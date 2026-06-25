'धमाल 4' से रितेश देशमुख-अंजलि आनंद का गाना जारी, सुनकर याद आ जाएगी 'गुलाबी साड़ी'

गाना

संजू की आवाज में फिर से गाने ने मचाया धमाल

रीक्रिएटेड गाने को संजू ने ही अपनी धमाकेदार आवाज दी है। इसका संगीत उन्होंने तनिष्क बक्शी के साथ मिलकर दिया है, जबकि बोल कुमार के साथ लिखे हैं। गाने के शीषर्क के आधार पर अंजलि ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जबकि रितेश सफेद रंग के सूट में काफी स्टाइलिश नजर आ रहे हैं। 'धमाल 4' 10 जुलाई, 2026 को रिलीज हो रही है। इसमें अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजीदा शेख और संजय मिश्रा जैसे सितारे हैं।