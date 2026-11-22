अजय और भूषण की जोड़ी इससे पहले भी 'दे दे प्यार दे', 'धमाल 4' और 'रेड 2' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम कर चुकी है।

एक तरफ जहां भूषण कुमार की कंपनी टी-सीरीज अपना नया माइक्रो-ड्रामा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को लेकर सुर्खियां बटोर रही है, वहीं दूसरी तरफ अजय ने हाल ही में 'दृश्यम 3' के रूप में एक बड़ी हिट फिल्म दी है।

इसके अलावा वो जल्द ही 'गोलमाल 5' में भी नजर आने वाले हैं।