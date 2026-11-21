अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में 594.89 करोड़ रुपये कमाए हैं। ये अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर भी बनी और 'सिंघम अगेन' को पीछे छोड़ दिया। फिल्म की कहानी 'दृश्यम 2' के 6 महीने बाद शुरू होती है, जहां विजय नए सबूतों का सामना करते हुए अपनी चालाकी से मामले को उलझाता नजर आता है।