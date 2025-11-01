कृति सैनन ने ली 'डॉन 3' की कमान, कियारा आडवाणी ने मीना कुमारी से लिया बदला?

पहले खबरें थीं कि फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' में कियारा आडवाणी नजर आने वाली हैं। उनका नाम लगभग तय था। वो प्रेग्नेंसी के चलते फिल्म से बाहर हुईं तो कृति सैनन को उनकी जगह कास्ट कर लिया गया। अब उल्टा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉलीवुड की ट्रैजडी क्वीन मीना कुमारी की भूमिका के लिए कियारा को फाइनल कर लिया गया है, जबकि पहले इस किरदार के लिए कृति के नाम पर चर्चा तेज थी।

रिपोर्ट कियारा के नाम पर लग गई मोहर कई महीनों की अटकलों के बाद आखिरकार फिल्म 'कमल और मीना' में मीना कुमारी की भूमिका के लिए कियारा का नाम फाइनल हाे गया है। पहले कृति ये किरदार निभाने वाली थीं। मीन की जिंदगी और उनके पति एवं मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही के साथ उनका रिश्ता हमेशा विवादों और उतार-चढ़ाव में रहा। उसी टूटन, उसी दर्द और उसी जज्बाती सफर को निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा और बिलाल अमरोही इस फिल्म में नए अंदाज में पेश करने जा रहे हैं।

रिश्ता सामने आएगा मीना और कमाल के रिश्ते का सच फिल्म के जरिए दर्शकों को सिर्फ मीना की कला नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी की सच्ची और कड़वी सच्चाइयां भी देखने को मिलेंगी, जैसी वो पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में थीं। मिड डे के मुताबिक, फिल्म की कास्टिंग का पूरा काम हो चुका है और कियारा को अपने करियर का सबसे बड़ा रोल मिल गया है। ये फिल्म दिखाए कि मीना का कमाल के साथ कैसा रिश्ता था और उनकी जिंदगी में कितना दर्द था।

कारण कियारा को फिल्म के लिए क्यों चुना गया? फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए कई महीनों से बातचीत चल रही थीं। निर्माताओं को कियारा में वो आकर्षण और वो पुरानी क्लासिक बॉलीवुड वाली गहराई दिखाई दी, जिसकी जरूरत मीना कुमारी जैसी महान शख्सियत को पर्दे पर उतारने के लिए थी। निर्माता-निर्देशक काे लगता है कि कियारा न सिर्फ ये किरदार निभा सकती हैं, बल्कि मीना की कहानी को असल भावनाओं के साथ बड़े पर्दे पर जिंदा कर सकती हैं।

शूटिंग कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग? ऐसा पहली दफा है, जब कियारा किसी असल शख्सियत का जीवन पर्दे पर उतारेंगी। बताया जा रहा है कि ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। खास बात ये है कि मां बनने के बाद कियारा की ये पहली फिल्म भी है। इस मेगा प्रोजेक्ट की शूटिंग 2026 की पहली छमाही में शुरू होने की तैयारी है। मतलब कियारा के पास अपने किरदार के लिए तैयारी करने का पूरा समय होगा।