नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज की पहली झलक जारी हुई

पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज का ऐलान, OTT पर कब और कहां देगी दस्तक?

लेखन ज्योति सिंह 04:57 pm Nov 23, 202604:57 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तानी ओरिजनल सीरीज का इसके पोस्टर के साथ ऐलान किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें फवाद खान, माहिरा खान और सनम सईद नजर आएंगे जिनकी जोड़ी को 'जिंदगी गुलजार है' और 'हमसफर' जैसे शो के लिए जाना जाता है। सीरीज को 'जो बचे हैं संग समेट लो' शीर्षक दिया गया है। साथ में स्ट्रीमिंग तारीख का ऐलान भी किया गया है। इसका निर्देशन मोमिना दुरैद ने किया है और निर्माता भी वही हैं।