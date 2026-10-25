AICWA ने शिल्पा राव के अपमान की करी निंदा

गायिका शिल्पा राव के अपमान से भड़का AICWA, कहा- कलाकार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे

लेखन सयाली 03:18 pm Oct 25, 202603:18 pm

क्या है खबर?

शनिवार को गायिका शिल्पा राव की मुंबई में हुई 'बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट' की परफॉरमेंस को बीच में ही रोक दिया गया था। इस पर गायिका ने निराशा जताई थी और उनके प्रशंसक भी नाराज हो गए थे। अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) शिल्पा के समर्थन में आगे आया है। संगठन ने एक बयान जारी कर गायिका के प्रति दिखाए गए अनादर की कड़ी निंदा की है और कहा है कि कलाकार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।