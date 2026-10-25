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गायिका शिल्पा राव के अपमान से भड़का AICWA, कहा- कलाकार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे
AICWA ने शिल्पा राव के अपमान की करी निंदा

गायिका शिल्पा राव के अपमान से भड़का AICWA, कहा- कलाकार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे

लेखन सयाली
Oct 25, 2026
03:18 pm
क्या है खबर?

शनिवार को गायिका शिल्पा राव की मुंबई में हुई 'बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट' की परफॉरमेंस को बीच में ही रोक दिया गया था। इस पर गायिका ने निराशा जताई थी और उनके प्रशंसक भी नाराज हो गए थे। अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) शिल्पा के समर्थन में आगे आया है। संगठन ने एक बयान जारी कर गायिका के प्रति दिखाए गए अनादर की कड़ी निंदा की है और कहा है कि कलाकार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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AICWA ने पोस्ट साझा कर जताई नाराजगी

AICWA ने एक्स पर लिखा, 'शिल्पा राव मंच पर लाइव परफॉर्म कर रही थीं, तभी आयोजकों ने जबरन उनका माइक्रोफोन और लाइटें बंद कर दीं। माइक बंद होने के बाद, उनकी जगह कुतले खान को गाने का मौका दे दिया गया और उन्होंने शिल्पा के बोलते रहने के बीच में ही गाना शुरू कर दिया। किसी कलाकार की परफॉरमेंस के बीच साउंड और लाइट बंद कर देना और फिर मंच किसी और को सौंप देना, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें संगठन की पोस्ट

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कानूनी समर्थन देने को तैयार है संगठन

संगठन ने आगे लिखा, 'शिल्पा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं और भारतीय संगीत में सबसे सम्मानित आवाजों में से एक हैं। उनके कद की कलाकार के साथ, किसी मंच पर ऐसा बर्ताव करना, उनके सम्मान और उनकी कमाई गई प्रतिष्ठा का सीधा अपमान है।'

AICWA ने समर्थन जताते हुए कहा कि अगर शिल्पा 'बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट' के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहती हैं तो संगठन हर कानूनी रास्ते पर उनका साथ देगा।

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