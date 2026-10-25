गायिका शिल्पा राव का लाइव शो बीच में रोका, गाते-गाते अचानक बंद कर दिया गया माइक

घटना के तूल पकड़ने के बाद आयोजकों ने माफी मांगते हुए बयान जारी किया।

उन्होंने लिखा, 'BMP में हमारा मिशन अपने कलाकारों और प्रशंसकों के लिए एक बेमिसाल लाइव संगीत अनुभव प्रदान करना है। हम शिल्पा राव की परफॉरमेंस के अचानक खत्म होने के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लाइव कार्यक्रम में अचानक बदलाव आ सकते हैं, जिसमें पहले की परफॉरमेंस का तय समय से लंबा खिंच जाना भी शामिल है।'