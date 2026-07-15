AI का बड़ा कमाल, अब आधी लागत में बनेंगे माइक्रोड्रामा; बदल जाएगी मनोरंजन की दुनिया
AI माइक्रोड्रामा बनाने को सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि काफी सस्ता भी बना रहा है। इसमें अभिनेताओं या सेट की जरूरत नहीं पड़ती और लागत 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 के आखिर तक, लगभग 30 से 40 प्रतिशत माइक्रोड्रामा AI की मदद से ही बनाए जाएंगे।
जियो हॉटस्टार के स्टीफन बुगाज बताते हैं कि माइक्रोड्रामा का परीक्षण करने वाला स्वभाव, AI टूल्स को आजमाने के लिए एकदम सही है।
प्लेटफॉर्म और क्रिएटर्स सावधानी से AI को अपना रहे
जियो हॉटस्टार का प्लेटफॉर्म तड़का रचनात्मक AI-जेनरेटेड कहानियों को अपना रहा है। वहीं, डैशवर्स (डैशवर्स) ने 'रफ्तार' नाम से पूरी तरह AI से बना शो लॉन्च किया है और अपने असली कंटेंट को डैशरील्स (डैशरील्स) के जरिए दुनियाभर में साझा कर रहा है।
शेयरचैट और Moj जैसे प्लेटफॉर्म भी जल्द ही अपने कुल कंटेंट का करीब 40 प्रतिशत AI से तैयार होने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। AI के लिए भावनाओं के साथ कहानी लिखना अभी भी मुश्किल है।
इसलिए, हेमंत कौल जैसे विशेषज्ञ क्रिएटर्स को याद दिलाते हैं कि AI से समय और पैसे की बचत तो होती है, लेकिन यह फिलहाल मानवीय रचनात्मकता की जगह नहीं ले सकता।