AI का बड़ा कमाल, अब आधी लागत में बनेंगे माइक्रोड्रामा; बदल जाएगी मनोरंजन की दुनिया

जियो हॉटस्टार का प्लेटफॉर्म तड़का रचनात्मक AI-जेनरेटेड कहानियों को अपना रहा है। वहीं, डैशवर्स (डैशवर्स) ने 'रफ्तार' नाम से पूरी तरह AI से बना शो लॉन्च किया है और अपने असली कंटेंट को डैशरील्स (डैशरील्स) के जरिए दुनियाभर में साझा कर रहा है।

शेयरचैट और Moj जैसे प्लेटफॉर्म भी जल्द ही अपने कुल कंटेंट का करीब 40 प्रतिशत AI से तैयार होने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। AI के लिए भावनाओं के साथ कहानी लिखना अभी भी मुश्किल है।

इसलिए, हेमंत कौल जैसे विशेषज्ञ क्रिएटर्स को याद दिलाते हैं कि AI से समय और पैसे की बचत तो होती है, लेकिन यह फिलहाल मानवीय रचनात्मकता की जगह नहीं ले सकता।