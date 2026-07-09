इंटरनेट ने क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' को भारतीय सितारों के साथ दिया नया रूप, कास्ट देख रह जाएंगे दंग
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है। ऐसे में फैंस ने AI का इस्तेमाल करके कुछ भारतीय कलाकारों को इस फिल्म के मुख्य किरदारों में ढालकर दिखाया है।
कल्पना कीजिए, अगर आमिर खान ओडिसीस बनें, साईं पल्लवी एथेना की भूमिका करें और जान्हवी कपूर हेलेन ऑफ ट्रॉय का किरदार निभाएं।
इस ग्रीक क्लासिक कहानी को बॉलीवुड का तड़का मिलने से हर तरफ इसकी खूब चर्चा हो रही है।
'द ओडिसी' में AI ने ईशान और तब्बू को भी नए किरदारों में उतारा
AI से बनी इन तस्वीरों में, ईशान खट्टर को टेलीमेकस (ओडिसीस का बेटा) के तौर पर दिखाया गया है, वहीं तब्बू पेनेलोप की भूमिका में हैं।
सहायक भूमिकाओं में भी कई रोचक बदलाव देखने को मिले हैं। दरअसल अक्षय खन्ना एंटीनोस के किरदार में, जिम सरभ स्पार्टा के राजा के रूप में और अमिताभ बच्चन को सियोन के अवतार में दिखाया गया है।
आपको बता दें क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' फिल्म 17 जुलाई, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।