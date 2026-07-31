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'वेलकम टू...' की सफलता से गदगद अहमद खान, अक्षय संग नई फिल्म बनाने को तैयार
अहमद खान और अक्षय कुमार फैंस को देंगे बड़ा तोहफा

'वेलकम टू...' की सफलता से गदगद अहमद खान, अक्षय संग नई फिल्म बनाने को तैयार

लेखन ज्योति सिंह
Jul 31, 2026
01:18 pm
क्या है खबर?

मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक अहमद खान ने 'वेलकम टू द जंगल' की सफलता पर खुशी व्यक्त की है। अक्षय कुमार अभिनीत ये फिल्म पिछले महीने 26 जून को रिलीज हुई थी और अब तक करीब 193 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर चुकी है। हाल ही में, अहमद ने बताया कि इस सफलता से उत्साहित होकर, वह अपनी अगली फिल्म के लिए अक्षय के साथ दोबारा काम करने जा रहे हैं। दोनों मिलकर कुछ योजना बना रहे हैं।

योजना

एक्शन-कॉमेडी फिल्म बनाने की चल रही तैयारी?

मिड-डे से बातचीत करते हुए अहमद ने कहा, "वेलकम टू द जंगल की सफलता के बाद हमें फिर से साथ काम करना पड़ा। मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और कलाकार भी खुश हैं। अक्षय और मैं जल्द ही कुछ प्लान कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं और अक्षय 2-3 अलग-अलग जॉनर की फिल्मों पर बातचीत कर रहे हैं- एक्शन कॉमेडी, रोमांटिक एक्शन ड्रामा और एक पूरी तरह से एक्शन फिल्म।"

घोषणा

सबकुछ तय होने के बाद किया जाएगा ऐलान

निर्देशक ने लोगों की उत्सुकता को शांत करते हुए आगे कहा, "हमें अपने एक आइडिया को फाइनल करना है। एक बार स्क्रिप्ट और डेट्स फाइनल हो जाने के बाद हम इसकी घोषणा करेंगे।"

इस दौरान उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ अगली फिल्म की चर्चा पर भी प्रतिक्रिया दी। अहमद ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए स्पष्ट किया कि उनकी अगली फिल्म अक्षय के साथ है।

अक्षय जैसे पेशेवर के साथ काम करना उनके लिए बेहद खुशी की बात है।

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