अहमद खान और अक्षय कुमार फैंस को देंगे बड़ा तोहफा

'वेलकम टू...' की सफलता से गदगद अहमद खान, अक्षय संग नई फिल्म बनाने को तैयार

लेखन ज्योति सिंह 01:18 pm Jul 31, 202601:18 pm

क्या है खबर?

मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक अहमद खान ने 'वेलकम टू द जंगल' की सफलता पर खुशी व्यक्त की है। अक्षय कुमार अभिनीत ये फिल्म पिछले महीने 26 जून को रिलीज हुई थी और अब तक करीब 193 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर चुकी है। हाल ही में, अहमद ने बताया कि इस सफलता से उत्साहित होकर, वह अपनी अगली फिल्म के लिए अक्षय के साथ दोबारा काम करने जा रहे हैं। दोनों मिलकर कुछ योजना बना रहे हैं।