रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज अभी घोषित नहीं की है और न पूरी कास्ट पर अपडेट दिया गया है। अभी के लिए, पूरा फोकस भोपाल शेड्यूल पर है, जिसकी शूटिंग 30 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पूजा हेगड़े इसमें अहान के साथ नजर आ सकती हैं। खैर इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।