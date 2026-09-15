अहान शेट्टी करने जा रहे हॉरर डेब्यू, विक्रम भट्ट की '1920: कोल्ड विंटर' में अनन्या सिंह संग फैलाएंगे खौफ

इस फिल्म में अनन्या सिंह भी अहान के साथ मुख्य भूमिका में दिखेंगी। यह फिल्म 'बॉर्डर 2' के बाद उनकी एक साथ दूसरी फिल्म होगी।

इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2026 में शुरू होने वाली है, ऐसे में हॉरर फिल्मों के दीवानों के लिए यह खबर काफी रोमांचक है।

विक्रम, जो हॉरर जॉनर के महारथी माने जाते हैं, इस सीक्वल का निर्देशन कर रहे हैं। ऐसे में यह फ्रैंचाइजी में एक और दमदार एंट्री साबित हो सकती है।