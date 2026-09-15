अहान शेट्टी करने जा रहे हॉरर डेब्यू, विक्रम भट्ट की '1920: कोल्ड विंटर' में अनन्या सिंह संग फैलाएंगे खौफ
मनोरंजन
विक्रम भट्ट की नई फिल्म '1920: कोल्ड विंटर' से अहान शेट्टी हॉरर जॉनर में एंट्री कर रहे हैं। यह फिल्म '1920' फ्रैंचाइजी की अगली कड़ी है और इस फिल्म के साथ अहान पहली बार विक्रम के साथ काम कर रहे हैं।
हालांकि, उनके किरदार को लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यह उनके लिए अपने अभिनय का दम दिखाने का एक बड़ा मौका माना जा रहा है।
दिसंबर 2026 में अहान के साथ फिर दिखेंगी अनन्या सिंह
इस फिल्म में अनन्या सिंह भी अहान के साथ मुख्य भूमिका में दिखेंगी। यह फिल्म 'बॉर्डर 2' के बाद उनकी एक साथ दूसरी फिल्म होगी।
इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2026 में शुरू होने वाली है, ऐसे में हॉरर फिल्मों के दीवानों के लिए यह खबर काफी रोमांचक है।
विक्रम, जो हॉरर जॉनर के महारथी माने जाते हैं, इस सीक्वल का निर्देशन कर रहे हैं। ऐसे में यह फ्रैंचाइजी में एक और दमदार एंट्री साबित हो सकती है।