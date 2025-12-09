'बॉर्डर 2' से अहान शेट्‌टी की पहली झलक जारी

'बॉर्डर 2' से अहान शेट्‌टी की पहली झलक जारी, दुश्मनों पर दहाड़ते नजर आए अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 11:59 am Dec 09, 202511:59 am

क्या है खबर?

अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस बार फौजी के रूप में, दुश्मनों को तबाह करने की जिम्मेदारी वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्‌टी ने उठाई है। इसी बीच, निर्माताओं ने अहान की पहली झलक भी जारी कर दी है, जिसमें अभिनेता को दमदार अवतार में दिखाया गया है। पोस्टर ने सोशल मीडिया पर आकर तहलका मचा दिया है। प्रशंसक भी 'बॉर्डर 2' के लिए उत्साहित हो गए हैं।