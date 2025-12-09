'बॉर्डर 2' से अहान शेट्टी की पहली झलक जारी, दुश्मनों पर दहाड़ते नजर आए अभिनेता
क्या है खबर?
अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस बार फौजी के रूप में, दुश्मनों को तबाह करने की जिम्मेदारी वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने उठाई है। इसी बीच, निर्माताओं ने अहान की पहली झलक भी जारी कर दी है, जिसमें अभिनेता को दमदार अवतार में दिखाया गया है। पोस्टर ने सोशल मीडिया पर आकर तहलका मचा दिया है। प्रशंसक भी 'बॉर्डर 2' के लिए उत्साहित हो गए हैं।
लुक
फौजी के लुक में दमदार लगे अहान
टी-सीरीज फिल्म्स ने 'बॉर्डर 2' से अहान का दमदार अवतार जारी किया है, जिसमें अभिनेता को दुश्मनों पर दहाड़ते हुए दिखाया गया है। उनके चेहरे पर देश के लिए मर-मिटने की ख्वाहिश साफतौर पर देखी जा सकती है। अहान से पहले, वरुण और दिलजीत की झलक भी आ चुकी है। अब 'बॉर्डर 2' की रिलीज का इंतजार है, जो 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करने वाली है। इस सीक्वल फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
AHAN SHETTY'S FIRST LOOK FROM 'BORDER 2' UNVEILED – 23 JAN 2026 RELEASE... After the tremendous response to the #FirstLook posters of #Border2 featuring #SunnyDeol, #VarunDhawan, and #DiljitDosanjh, the makers have now unveiled the #FirstLook of #AhanShetty from the film.… pic.twitter.com/9IJdEHleVF— taran adarsh (@taran_adarsh) December 9, 2025