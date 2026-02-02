अहान शेट्‌टी की लग गई लॉटरी

'बॉर्डर 2' ने खोल दी अहान शेट्‌टी की किस्मत, हाथ में आईं 3 बड़ी फिल्में

लेखन ज्योति सिंह 05:14 pm Feb 02, 202605:14 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्‌टी के लाडले बेटे अहान शेट्‌टी इस वक्त जनता की तारीफें बटोर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' में देखा गया है। सनी देओल अभिनीत इस फिल्म को दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। अहान ने इसमें भारतीय नौसेना के जांबाज अधिकारी का किरदार निभाया है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म ने अहान की किस्मत का ताला भी खोला है। उनके हाथ 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 फिल्में लग चुकी हैं।