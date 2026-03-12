'सैयारा' अभिनेता अहान पांडे के पास लगी फिल्मों की लाइन, इन निर्देशकों ने दिया प्रस्ताव

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया है कि फिल्म 'तेरे इश्क में' के बाद, निर्देशक ने अगली फिल्म के लिए अहान को कास्ट करने का मन बनाया है। उन्होंने कहा, "'तेरे इश्क में' के बाद, आनंद एल राय ने अपनी अगली निर्देशित फिल्म का प्रस्ताव अहान पांडे को दिया है। अभिनेता को यह विचार पसंद आया है और आगे के कदम तय करने से पहले वे पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।" अब देखना होगा

फिल्म 'कर्ण' के लिए भी मिला प्रस्ताव

उधर निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने भी अहान को अप्रोच किया है। सूत्र ने बताया, "'कर्ण' एक महत्वाकांक्षी एक्शन फिल्म है, और हितधारकों को लगता है कि महाभारत के इस किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए अहान सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। अहान को यह विचार पसंद आया है और वे जल्द ही फिल्म के लिए अपना प्रस्ताव तय करेंगे।" फिलहाल अहान अपनी दूसरी फिल्म में व्यस्त हैं जिसे 'सुल्तान' निर्देशक अली अब्बास जफर बना रहे हैं।