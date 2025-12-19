LOADING...
अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर जारी, गोलियों-बम की आवाज दहलाएगी दिल

लेखन ज्योति सिंह
Dec 19, 2025
04:47 pm
क्या है खबर?

अगस्त्य नंदा की चर्चित फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके जरिए फिल्म के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को बारीकियों से सामने लाने की कोशिश की गई है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म क्रिसमस पर यानी, 25 दिसंबर काे रिलीज होनी थी। अब इसे 1 जनवरी, 2026 को रिलीज किया जाएगा। 'इक्कीस' का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इस फिल्म से डेब्यू करने जा रही हैं।

रिलीज

नई तारीख पर रिलीज होगी 'इक्कीस'

'इक्कीस' के फाइनल ट्रेलर की शुरुआत जयदीप अहलावत के डायलॉग से होती है। वह कहते हैं, "उस धुएं और बारूद की बू आज भी याद है मुझे। हम तारीख बदलने वाले थे, लेकिन उस लड़के ने हमारी तकदीर बदल दी।" इसके बाद अगस्त्य को पाकिस्तानी दुश्मनों से लड़ते दिखाया गया है। ट्रेलर में गोलियां बौर बारूद की आवाज दिल दहलाती हैं। आखिर में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र नजर आते हैं, और बैकग्राउंड में 'जिंदगी एक सफर है सुहाना' गाना बजता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ट्रेलर

