पलाश मुच्छल से शादी करेंगी स्मृति मंधाना (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@smritipalash18)

विश्व कप जीत के बाद स्मृति मंधाना बनेंगी पलाश मुच्छल की दुल्हन, जानिए शादी पर अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:23 am Nov 03, 202511:23 am

क्या है खबर?

महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हर ओर से बधाई मिली है। सोशल मीडिया के जरिए सितारों से लेकर आम इंसान तक, हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। इस बीच, टीम इंडिया की उप-कप्तान स्मृति मंधाना की शादी पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। जाहिर है कि स्मृति, पलाश मुच्छल के साथ लंबे समय से रिश्ते में हैं। आइए जानते हैं शादी पर ताजा अपडेट।