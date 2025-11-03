विश्व कप जीत के बाद स्मृति मंधाना बनेंगी पलाश मुच्छल की दुल्हन, जानिए शादी पर अपडेट
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हर ओर से बधाई मिली है। सोशल मीडिया के जरिए सितारों से लेकर आम इंसान तक, हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। इस बीच, टीम इंडिया की उप-कप्तान स्मृति मंधाना की शादी पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। जाहिर है कि स्मृति, पलाश मुच्छल के साथ लंबे समय से रिश्ते में हैं। आइए जानते हैं शादी पर ताजा अपडेट।
शादी
20 नवंबर को शादी के बंधन में बधेंगी स्मृति
आनंद बाजार पत्रिका की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्मृति और पलाश 20 नवंबर, 2025 को शादी के बंधन में बधेंगे। दोनों की शादी स्मृति के गृहनगर सांगली, महाराष्ट्र में होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मृति की शादी की तैयारी जल्द ही सांगली में शुरू होने की उम्मीद है। चर्चा यह भी है कि स्मृति और पलाश की शादी का फंक्शन काफी निजी होगा, जिसमें 'संगीत और क्रिकेट का बेहतरीन मिश्रण' होने का दावा है।
प्रतिक्रिया
पलाश ने जीत पर दी है बधाई
बता दें कि संगीतकार पलाश ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्मृति और विश्व कप की एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'सबसे आगे हैं हम हिंदुस्तानी 🇮🇳।' इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पलाश ने स्मृति के लिए कहा था, "वो जल्द ही इंदौर की बहू बनेगी... बस इतना ही कहना चाहता हूं।" प्रशंसक भी दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं।