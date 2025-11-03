अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन ने सोशल मीडिया पर कुबूला जिम कर्टिस के लिए प्यार, किया ये पोस्ट
क्या है खबर?
हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन की निजी जिंदगी किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जन्मदिन से जुड़ा पोस्ट साझा किया है, जिसके बाद से वह फिर चर्चा में आ गई हैं। जेनिफर ने आखिरकार जिम कर्टिस के साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। जैसे ही उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है, कि इस कपल ने गुपचुप सगाई कर ली है।
जन्मदिन
अभिनेत्री ने जन्मदिन पर लुटाया प्यार
56 वर्षीय जेनिफर ने इंस्टाग्राम पर जिम को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में हिप्नोथेरेपिस्ट आगे खड़े हैं, जबकि अभिनेत्री उन्हें पीछे से गले लगाते हुए खड़ी हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरे प्यार को जन्मदिन मुबारक हो।' जेनिफर की उंगली में एक अंगूठी दिखी है, जिसने लोगों का ध्यान तो खींचा है और कयास लगने लगे हैं कि उन्होंने सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर लोग दोनों को बधाई दे रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Jennifer Aniston HARD LAUNCHING ON MAIN?!?! I NEVER LOSEEEE pic.twitter.com/cyjHdS93Pj— kayla• 🤍 (@riskasupremacy) November 3, 2025