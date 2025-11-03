जेनिफर एनिस्टन ने जिम कर्टिस के लिए प्यार की पुष्टि की

अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन ने सोशल मीडिया पर कुबूला जिम कर्टिस के लिए प्यार, किया ये पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 10:52 am Nov 03, 202510:52 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन की निजी जिंदगी किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जन्मदिन से जुड़ा पोस्ट साझा किया है, जिसके बाद से वह फिर चर्चा में आ गई हैं। जेनिफर ने आखिरकार जिम कर्टिस के साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। जैसे ही उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है, कि इस कपल ने गुपचुप सगाई कर ली है।