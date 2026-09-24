हुंकार के निर्देशक ने बताया, अनीत पड्डा क्यों थीं उनकी पहली पसंद

यह शो अनीत के किरदार के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें वह एक ताकतवर आध्यात्मिक गुरु को चुनौती देती हैं। उनकी यह चुनौती न्याय और साहस से भरपूर एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा को जन्म देती है।

फातिमा सना शेख इसमें एक पुलिस अफसर का रोल निभा रही हैं, जबकि मोहम्मद जीशान अय्यूब और अर्जुन माथुर भी सीरीज में अहम किरदारों में दिखाई देंगे।

प्रियंका चोपड़ा की पर्पल पेबल पिक्चर्स इस सीरीज को समर्थन कर रही हैं, जिसका निर्माण बिरला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने किया है।

'हुंकार' 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी।