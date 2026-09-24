हुंकार के निर्देशक ने बताया, अनीत पड्डा क्यों थीं उनकी पहली पसंद
निर्देशक नित्या मेहरा और करण कपाड़िया ने अनीत पड्डा को अपनी नई सीरीज के लिए तब चुना, जब उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में उनका टैलेंट देखा था।
उनका कहना है कि अनीत में एक साथ कमजोरी और ताकत दोनों दिखाने की कला थी, जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया।
महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक 17 साल की लड़की के किरदार के लिए यह खूबियां अनीत को बिल्कुल सही बनाती थीं।
'हुंकार' का प्रीमियर जियो सिनेमा पर 25 सितंबर को होगा
यह शो अनीत के किरदार के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें वह एक ताकतवर आध्यात्मिक गुरु को चुनौती देती हैं। उनकी यह चुनौती न्याय और साहस से भरपूर एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा को जन्म देती है।
फातिमा सना शेख इसमें एक पुलिस अफसर का रोल निभा रही हैं, जबकि मोहम्मद जीशान अय्यूब और अर्जुन माथुर भी सीरीज में अहम किरदारों में दिखाई देंगे।
प्रियंका चोपड़ा की पर्पल पेबल पिक्चर्स इस सीरीज को समर्थन कर रही हैं, जिसका निर्माण बिरला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने किया है।
'हुंकार' 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी।