OMG 2 निर्देशक ने ठुकराए करोड़ों के ऑफर, बोले- बॉलीवुड सिर्फ धंधा देखता है

अपने कुत्ते से मिली प्रेरणा ने ही अमित को 'ओह माय डॉग' बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि बजट कितना भी हो, दिल को छू जाने वाली कहानियां हमेशा सबसे ऊपर होती हैं।

अमित ने आगे बताया, 'किसी कहानी को कहने की ललक ही हमेशा आगे बढ़ने का असली कारण होती है।' उन्होंने बॉलीवुड पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बिजनेस पर फोकस करती है।

'पुष्पा' और 'कांतारा' जैसी क्षेत्रीय सिनेमा की कामयाब फिल्मों का उदाहरण देते हुए अमित ने कहा कि अच्छी कहानियों को ही सबसे पहले अहमियत मिलनी चाहिए।