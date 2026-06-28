रोहित शेट्टी को फिर मिली खौफनाक धमकी, कॉल करने वाला बोला- जुहू वाली गोलीबारी तो सिर्फ ट्रेलर थी

पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक

पुलिस ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि यह पता लग सके कि इसे किसने भेजा है। पुलिस को शक है कि इस धमकी के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं। याद दिला दें कि फरवरी में शेट्टी के घर पर पांच गोलियां चलाई गई थीं। उस वक्त पुलिस ने आगरा से दीपक शर्मा नाम के एक शख्स को पकड़ा था, जिसे शूटर बताया गया था। जांच एजेंसियों का अब मानना है कि इस नई धमकी में जो आवाज सुनाई दे रही है, वो शुभम लोणकर की हो सकती है। इन धमकियों के बाद रोहित शेट्टी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।