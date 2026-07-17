'द ओडिसी' के बाद जेंडया और टॉम हॉलैंड ने ऐसे बिखेरा जलवा

जेंडया ने इस मौके पर फूलों वाली एक चिक ब्लैक रैप ड्रेस पहनी थी, जिसमें वे बेहद स्टाइलिश लग रही थीं। इसके साथ उन्होंने पॉइंटेड हील्स और एक छोटा डायमंड इयररिंग पहना था।

उनके बाल काफी खूबसूरत लग रहे थे। वहीं, टॉम काफी सादे अंदाज में दिखे। उन्होंने बेबी ब्लू पोलो के ऊपर नेवी स्वेटर पहना था और जींस व बूट्स के साथ अपने लुक को पूरा किया था।

फिल्म 'द ओडिसी' के प्रमोशन के दौरान टॉम ने पौराणिक कथाओं को लेकर एक मजाकिया टिप्पणी की थी। उन्होंने हंसते हुए कहा था, 'नहीं, क्योंकि वह मुझसे शादीशुदा है।'

टॉम के इस मजेदार अंदाज पर ऐनी हैथवे, मैट डेमन और रॉबर्ट पैटिनसन जैसे सितारे भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। इस जोड़े की सहज और स्वाभाविक केमिस्ट्री देखकर फैंस अब उनकी आने वाली फिल्मों 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' और 'द ओडिसी' दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।