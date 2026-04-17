जोजू जॉर्ज का नया जलव, 'परिपाडी' का ऐलान, क्या फिर दोहरा पाएंगे 'पानी' वाला इतिहास?

एक्शन, संगीत और विजुअल्स का महासंगम

'परिपाडी' के लिए एक बेहतरीन टीम जोड़ी गई है। इसमें संगीत यूवन शंकर राजा का है, फिल्म के दृश्य राजीव रवि ने संभाले हैं, वहीं एक्शन की जिम्मेदारी नेशनल अवार्ड विजेता जोड़ी अनबरी पर है। जोजू जॉर्ज इस फिल्म पर काम करने के साथ-साथ अपनी दूसरी फिल्मों जैसे 'अजा: सुंदरी' (जो 19 जून को आ रही है) और 'वरवु' (जो 1 मई को रिलीज हो रही है) में भी व्यस्त हैं। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है कि इन दिनों वह कितने व्यस्त हैं।