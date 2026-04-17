जोजू जॉर्ज का नया जलव, 'परिपाडी' का ऐलान, क्या फिर दोहरा पाएंगे 'पानी' वाला इतिहास?
मनोरंजन
मलयालम स्टार जोजू जॉर्ज ने अपनी अगली फिल्म 'परिपाडी' का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान उनकी पहली फिल्म 'पानी' को मिली कामयाबी और उसकी चर्चा के बाद हुआ है। केरल और तमिलनाडु में 'पानी' ने जो धमाल मचाया, उसके बाद से तो फैंस पहले से ही काफी उत्साहित थे और अब इस नई फिल्म के नाम की घोषणा ने उनकी बेसब्री को और बढ़ा दिया है।
एक्शन, संगीत और विजुअल्स का महासंगम
'परिपाडी' के लिए एक बेहतरीन टीम जोड़ी गई है। इसमें संगीत यूवन शंकर राजा का है, फिल्म के दृश्य राजीव रवि ने संभाले हैं, वहीं एक्शन की जिम्मेदारी नेशनल अवार्ड विजेता जोड़ी अनबरी पर है। जोजू जॉर्ज इस फिल्म पर काम करने के साथ-साथ अपनी दूसरी फिल्मों जैसे 'अजा: सुंदरी' (जो 19 जून को आ रही है) और 'वरवु' (जो 1 मई को रिलीज हो रही है) में भी व्यस्त हैं। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है कि इन दिनों वह कितने व्यस्त हैं।