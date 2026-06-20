श्रद्धा कपूर ने ऋतिक रोशन के पुुराने अपार्टमेंट को बनाया अपना नया आशियाना, समंदर के सामने मिला सुकून मनोरंजन Jun 20, 2026

श्रद्धा कपूर अब जुहू में समुद्र के किनारे बने एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने इसे अपने हिसाब से तैयार कराया है। दिलचस्प बात ये है कि यह आलीशान घर पहले ऋतिक रोशन का हुआ करता था। कोरोना महामारी के बाद श्रद्धा के परिवार ने अलग-अलग रहने का फैसला किया था, जिसके बाद श्रद्धा अब इस नए घर में खुद के लिए वक्त और जगह पाकर बेहद खुश हैं। हालांकि, अकेले रहने के बावजूद उनके माता-पिता और दोस्त अक्सर उनसे मिलने यहां आते रहते हैं।