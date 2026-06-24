पद्म भूषण सम्मान के बीच मामूट्टी ने AMMA विवाद पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

श्वेता का आरोप: मोहनलाल कमेटी ने पैसों का गलत हिसाब रखा

श्वेता ने इस्तीफा देते हुए बताया कि वे मोहनलाल की अगुवाई वाली पिछली कमेटी के वित्तीय लेन-देन से संतुष्ट नहीं थीं।

उनका आरोप था कि खातों का हिसाब-किताब पूरी तरह से गलत था, क्योंकि ज्यादातर पैसा नकद में रखा जाता था। इन बड़े इस्तीफों के बाद, AMMA ने तुरंत एक अस्थायी समूह (एड हॉक ग्रुप) का गठन किया।

इस समूह की कमान अभिनेता और विधायक रमेश पिशरोड़ी को सौंपी गई है, ताकि नए चुनाव होने तक एसोसिएशन का कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे।

इसी बीच, मैम्मूट्टी (जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है) ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, 'चीजों को अपने हिसाब से होने दें, कोई न कोई फैसला जरूर आएगा; सब ठीक हो जाएगा।'

उन्होंने यह भी जोड़ा, 'सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और होगा भी।'