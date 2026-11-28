फिल्म 'किंग' के गाने 'डैडी कूल' के लॉन्च पर शाहरुख खान ने कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ रोमांटिक किरदार निभाने को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपनी हीरोइन को रोमांटिक डायलॉग बोल रहे थे। तभी उनके मन में आया कि वो उनसे पूछें कि क्या उन्होंने अगले दिन का गणित का होमवर्क किया है, बेटी।

शाहरुख ने कहा कि उनके और अभिनेत्रियों के बीच उम्र का अंतर काफी ज्यादा होने लगा था। इस वजह से उन्हें लगा कि अब उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभाने चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि मुझे अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभाने चाहिए। मैं अब 61 साल का हूं और मुझे उतना ही कूल रहना चाहिए, जितना 61 साल का कोई व्यक्ति हो सकता है।"