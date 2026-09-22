राहुल गांधी संग कार्यक्रम पड़ा भारी, धमकियों के बाद पुलकित मणि ने रद्द किए 3 शहरों के शो

पुलकित ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि नोएडा का शो "अप्रत्याशित परिस्थितियों" के कारण रद्द किया गया है।

उन्होंने लिखा, "मुझे आपको यह बताते हुए खेद है कि मेरा नोएडा शो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रद्द कर दिया गया है। मुझे हुई असुविधा के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं और आपकी समझ व समर्थन की सराहना करता हूं।"

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लखनऊ और कानपुर के कार्यक्रमों को भी इसलिए रद्द किया गया क्योंकि उन्हें कुछ एक्टिविस्टों से लगातार धमकियां मिल रही थीं।

यह पूरा मामला दिखाता है कि हाल के दिनों में राजनीतिक दलों के बीच किस कदर तनाव बढ़ गया है।