रणवीर सिंह विवाद: फिल्म इंडस्ट्री की एकजुटता देख भावुक हुआ परिवार; पिता ने पूनम ढिल्लों को किया खास धन्यवाद मनोरंजन Jun 07, 2026

रणवीर सिंह के पिता जगजीत सिंह भवानी ने अभिनेत्री पूनम ढिल्लों को खासतौर पर फोन करके शुक्रिया कहा है। दरअसल, कुछ समय पहले अफवाह उड़ी थी कि रणवीर सिंह फिल्म 'डॉन 3' छोड़ रहे हैं, जिसके बाद फिल्म वर्कर्स ग्रुप (FWICE) ने उनके खिलाफ एक सख्त निर्देश जारी कर दिया था। हालांकि, पूनम ढिल्लों और पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस मुश्किल वक्त में रणवीर के साथ खड़ी रही, जिसकी वजह से वोे निर्देश सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही हटा लिया गया। पूनम ढिल्लों ने बताया कि रणवीर का पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से मिले इस बड़े समर्थन और एकता के लिए सबका बहुत आभारी है।