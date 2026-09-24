सूरज पंचोली ने दिशा सालियान या आदित्य ठाकरे से मिलने से किया इनकार, कही ये बड़ी बात
सूरज पंचोली ने अपनी बात सामने रखी है। यह तब हुआ जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में नए सिरे से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच के आदेश दिए।
सूरज ने एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि वे दिशा या आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिले थे। उन्होंने मांग की कि इस मामले की "पूरी तरह, विस्तार से और बिना किसी देरी के" जांच की जाए।
उन्होंने आगे कहा, "तो कृपया, पूरी तरह जांच करें।" सूरज ने यह भी कहा कि अगर इस केस से उनका कोई भी छोटा-सा जुड़ाव या उनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है, तो वे "कानून जो भी सजा तय करेगा, उसका सामना करने" के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वे बेकसूर साबित होते हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि जनता के सामने उनकी बेगुनाही साफ हो जाएगी।
सूरज ने दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकियों का जिक्र किया
सूरज ने बताया कि उन पर लगे आरोपों की वजह से उन्हें कितनी गालियां और जान से मारने की धमकियां मिली हैं, जबकि उन्होंने बार-बार कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मीडिया ने उनके नाम को बेवजह तूल दिया है। उन्होंने जांचकर्ताओं से जोर देकर कहा कि वे "मामले की पूरी तरह, विस्तार से और बिना किसी और देरी के जांच करें।"
इन सब मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग करने की अपनी इच्छा और न्याय मिलने की उम्मीद बनाए रखी है।