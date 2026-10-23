टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अशोक पंडित बोले- हर सितारे को सुरक्षा देना व्यावहारिक नहीं

अशोक ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, "शुरुआत में तो डर था। हालांकि, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी और 2 दिनों के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया। इससे साबित होता है कि सिस्टम ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया। इससे हमारा भरोसा बढ़ता है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग अच्छे हैं, हम कलाकार-परफॉर्मर हैं, हिंसक नहीं हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किए जाने से हमलावरों के हौसले टूटेंगे। कानून का डर लोगों में भरोसा पैदा करेगा।"