AMMA में फिर बढ़ा संकट, कार्यकारिणी टीम के पुनर्गठन से मचा घमासान

अभिनेत्री अंसिबा हसन ने अभिनेता टिनी टॉम और कुछ सदस्यों पर आरोप लगाया है कि वे उन्हें बदनाम करने और सांप्रदायिक टिप्पणियां कर रहे थे।

अंसिबा का कहना है कि नई नियुक्तियां आम सभा में हुए फैसलों के खिलाफ हैं। ये फैसले 17 सदस्यों की समिति के इस्तीफे के बाद लिए गए थे।

उन्होंने माला पार्वती, उषा हसीना और पोन्नम्मा बाबू के साथ मिलकर AMMA के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जांच की मांग भी की है।

समिति भले ही यह दावा कर रही है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता और सुशासन को लेकर उठ रहे सवाल अभी भी बने हुए हैं।