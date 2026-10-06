AMMA में फिर बढ़ा संकट, कार्यकारिणी टीम के पुनर्गठन से मचा घमासान
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का मुख्य संगठन AMMA आजकल अपने नेतृत्व में बड़े बदलाव से गुजर रहा है। श्वेत मेनन की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी टीम के एकसाथ इस्तीफा देने के बाद, आशा अरविंद और सिजॉय वर्गीस को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
वहीं, नीना कुरुप को कोषाध्यक्ष और सरयू मोहन को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि, सबको ये बदलाव मंजूर नहीं हैं और इस पूरे फेरबदल की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।
AMMA ने की वित्तीय मामलों की जांच की मांग
अभिनेत्री अंसिबा हसन ने अभिनेता टिनी टॉम और कुछ सदस्यों पर आरोप लगाया है कि वे उन्हें बदनाम करने और सांप्रदायिक टिप्पणियां कर रहे थे।
अंसिबा का कहना है कि नई नियुक्तियां आम सभा में हुए फैसलों के खिलाफ हैं। ये फैसले 17 सदस्यों की समिति के इस्तीफे के बाद लिए गए थे।
उन्होंने माला पार्वती, उषा हसीना और पोन्नम्मा बाबू के साथ मिलकर AMMA के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जांच की मांग भी की है।
समिति भले ही यह दावा कर रही है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता और सुशासन को लेकर उठ रहे सवाल अभी भी बने हुए हैं।