फिल्म 'काला हिरण' के निर्माता अमित जानी को पाकिस्तानी गैंगस्टर के भाई ने दी धमकी, गृह मंत्रालय से मांगी सुरक्षा

सलमान खान ने की 'काला हिरण' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग

दूसरी तरफ अभिनेता सलमान खान भी इस फिल्म की रिलीज को रुकवाने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि फिल्म के प्रोमो उनके 1998 के काले हिरण शिकार मामले से मिलते-जुलते हैं। साथ ही फिल्म के नए पोस्टर में हूबहू उनकी तरह दिखने वाले (हमशक्ल) व्यक्ति को दिखाया गया है।

उधर निर्माता ने एक्स पर साफ किया है कि फिल्म पर अभी तक कोई रोक नहीं लगी है। वे इसे दुनियाभर के 8,000 सिनेमाघरों में रिलीज करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।