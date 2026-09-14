कंगना रनौत ने राखी सावंत के बयानों पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात
कंगना रनौत और राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, कंगना ने इंस्टाग्राम पर राखी को 'असफल और कड़वी' बताया है। यह सब तब हुआ जब राखी ने कंगना और स्मृति ईरानी के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं।
कंगना ने राखी पर जमकर निशाना साधा और कहा, "तुम्हारी सारी सिफारिशें मिलकर भी तुम्हें एक सफाईकर्मी की नौकरी नहीं दिला सकीं। अरे, उस काम के लिए भी थोड़ी काबिलियत और हुनर चाहिए होता है। इसलिए, चाहे तुम्हें कोई फायदा मिले या न मिले, तुम कहीं नहीं जाने वाली। आराम से बैठो, मेरी रील्स देखो और रोती रहो।"
उन्होंने आगे कहा, "सिर्फ वही नहीं, बल्कि ज्यादातर असफल और कड़वे लोग सफल महिलाओं का चरित्र हनन करने में जरा भी देर नहीं लगाते, ताकि वे अपनी ईर्ष्या, नाकामी और अहंकार को सही ठहरा सकें।"
विवादों के बीच व्यस्त हैं कंगना और राखी
दोनों के बीच पहले भी कई सार्वजनिक झगड़े हो चुके हैं। राखी ने तो पहले कंगना को 'गटर माउथ' तक कह दिया था। इन सब विवादों के बावजूद, दोनों सितारे अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं।
कंगना हाल ही में 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आईं, वहीं राखी को हाल ही में समय रैना के 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के एक एपिसोड में देखा गया।
इस एपिसोड में उनके साथ उद्यमी अश्नीर ग्रोवर, कॉमेडियन कुशाग्र श्रीवास्तव और द हैबिटेट के मालिक बलराज घई भी थे।
कंगना ने यह भी साफ किया है कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों की राय को अहमियत देती हैं, जिन्होंने उनसे ज्यादा सफलता हासिल की है।