सलमान खान ने फरहान अख्तर से मिलाया हाथ

सलमान खान ने 'डॉन 3' विवाद के बीच थामा फरहान अख्तर का हाथ, लगेगा तगड़ा दांव

लेखन नेहा शर्मा 06:51 pm Jun 17, 202606:51 pm

क्या है खबर?

पिछले कई दिनों से 'डॉन 3' और रणवीर सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर भारी हंगामा मचा हुआ है। अब इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की मानें तो 'डॉन 3' के इस पूरे बवाल के बीच सलमान खान ने सीधे 'डॉन 3' के निर्देशक फरहान अख्तर का हाथ थाम लिया है। दोनों के बीच एक बेहद भव्य 'पीरियड ड्रामा' फिल्म को लेकर बातचीत अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है। आइए पूरी खबर जानते हैं।