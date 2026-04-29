बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा फैसला, अब हर फिल्म के लिए 'बीमा' हुआ अनिवार्य

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा फैसला, अब हर फिल्म के लिए 'बीमा' हुआ अनिवार्य
पिछले महीने फिल्म के सेट पर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की डूबने से हुई दुखद मृत्यु ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे ने शूटिंग सेट पर सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया था। इसी को संज्ञान में लेते हुए, EIMPA (ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन) और आर्टिस्ट फोरम ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सभी बंगाली फिल्मों के लिए बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और सेट पर काम करने वाले हर कलाकार व कर्मचारी को पूर्ण सुरक्षा और वित्तीय कवर प्रदान करना है।
राहुल बनर्जी की मौत के बाद पुलिस एक्शन में
शूटिंग के दौरान राहुल बनर्जी और उनकी सह-अभिनेत्री श्वेता मिश्रा एक गहरी खाई में गिर गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि इस शूटिंग के लिए आवश्यक परमिट भी नहीं लिए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने इंडस्ट्री को सुरक्षा मानकों पर सोचने को मजबूर कर दिया है और अब दिग्गज फिल्मकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटे हैं। दूसरी ओर, राहुल बनर्जी का परिवार गहरे सदमे में है और उन्होंने इस कठिन समय में अपनी निजता का सम्मान करने की अपील की है