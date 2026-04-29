बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा फैसला, अब हर फिल्म के लिए 'बीमा' हुआ अनिवार्य मनोरंजन Apr 29, 2026

पिछले महीने फिल्म के सेट पर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की डूबने से हुई दुखद मृत्यु ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे ने शूटिंग सेट पर सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया था। इसी को संज्ञान में लेते हुए, EIMPA (ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन) और आर्टिस्ट फोरम ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सभी बंगाली फिल्मों के लिए बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और सेट पर काम करने वाले हर कलाकार व कर्मचारी को पूर्ण सुरक्षा और वित्तीय कवर प्रदान करना है।