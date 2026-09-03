'गांधारी' अभिनेत्री तापसी पन्नू ने रोमांटिक किरदारों पर कही ये बड़ी बात

तापसी पन्नू, जो 'पिंक' और 'थप्पड़' जैसी दमदार फिल्मों के लिए मशहूर हैं, कहती हैं कि वह अब रोमांटिक कॉमेडी फिल्में करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मजबूत और गंभीर छवि के कारण उन्हें अक्सर हल्की-फुल्की प्रेम कहानियों या कॉमेडी फिल्मों में मौका नहीं मिलता।

तापसी का कहना है कि वह एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी में काम करना पसंद करेंगी, क्योंकि इसमें उन्हें खुद मजा आएगा।

इससे उनके फैंस को उनके अभिनय का एक नया और अलग पहलू भी देखने को मिलेगा।