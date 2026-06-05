मां के निधन के बाद रेसिंग ट्रैक पर लौटे अजीत कुमार, बोले- जिंदगी चलती रहनी चाहिए
मनोरंजन
तमिल स्टार अजीत कुमार अपनी मां मोहिनी मणि के निधन के कुछ ही दिन बाद फिर से रेसिंग ट्रैक पर लौट आए हैं।
उनकी रेसिंग टीम ने काम पर लौटे अजीत की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'भारी दिल के साथ काम पर वापस आया हूं, लेकिन जिंदगी चलती रहनी चाहिए।'
कब हुआ था अजीत की मां का निधन?
89 साल की मोहिनी मणि का 30 मई को एक लंबी बीमारी के बाद शांतिपूर्वक निधन हो गया था। परिवार ने उन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का आभार जताया, जिन्होंने उनकी देखभाल की थी।
उनके निधन के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा कृष्णन समेत कई जानी-मानी हस्तियां अजीत के चेन्नई स्थित घर पहुंचीं और इस मुश्किल घड़ी में उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।