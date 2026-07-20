'कॉनसिटी' की OTT रिलीज डेट आई सामने, क्या इसे मिलेगी दूसरी जिंदगी?

शुरुआत में फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन सिनेमाघरों में मिली-जुली प्रतिक्रिया के कारण यह बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ नहीं पाई।

अर्जुन दास के अभिनय की खूब तारीफ हुई, पर फिल्म को व्यावसायिक सफलता नहीं मिल पाई। सीन के गानों को भी काफी सराहा गया, जिन्होंने कहानी में एक अलग ही गहराई जोड़ दी है। तो अगर आप सिनेमाघरों में यह फिल्म नहीं देख पाए, तो 24 जुलाई को OTT पर आने पर आप इसके उन पहलुओं का लुत्फ उठा सकते हैं, जिनकी समीक्षकों ने खूब प्रशंसा की थी।