'कॉनसिटी' की OTT रिलीज डेट आई सामने, क्या इसे मिलेगी दूसरी जिंदगी?
अर्जुन दास और अन्ना बेन जैसे सितारों से सजी तमिल क्राइम ड्रामा फिल्म 'कॉनसिटी' 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है।
यह फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर भले ही इसने कोई खास कमाल न दिखाया हो, लेकिन समीक्षकों और दर्शकों से इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया जरूर मिली थी।
हरीश दुरईराज ने इस फिल्म से अपने निर्देशन की शुरुआत है। फिल्म में योगी बाबू और वदिवुकरसी भी अहम भूमिकाओं में हैं। सीन रोल्डन का संगीत फिल्म का एक खास आकर्षण है।
'कॉनसिटी' सिनेमाघरों में उम्मीद से कम रही, फिर भी कुछ चीजों की तारीफ हुई
शुरुआत में फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन सिनेमाघरों में मिली-जुली प्रतिक्रिया के कारण यह बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ नहीं पाई।
अर्जुन दास के अभिनय की खूब तारीफ हुई, पर फिल्म को व्यावसायिक सफलता नहीं मिल पाई। सीन के गानों को भी काफी सराहा गया, जिन्होंने कहानी में एक अलग ही गहराई जोड़ दी है। तो अगर आप सिनेमाघरों में यह फिल्म नहीं देख पाए, तो 24 जुलाई को OTT पर आने पर आप इसके उन पहलुओं का लुत्फ उठा सकते हैं, जिनकी समीक्षकों ने खूब प्रशंसा की थी।