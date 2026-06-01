'करुप्पु' ने कमाए 300 करोड़, सूर्या ने क्रू को दी इतने लाख की नई कार मनोरंजन Jun 01, 2026

तमिल स्टार सूर्या ने अपनी फिल्म 'करुप्पु' के क्रू को एक बड़ा तोहफा देकर हैरान कर दिया है। उन्होंने कंपोजर साई अभ्यंकर, सिनेमैटोग्राफर जी.के. विष्णु और एडिटर कलाईवनन को महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन कारें भेंट की हैं।

इनमें से हर एक कार की कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है। यह फिल्म में उनकी कड़ी मेहनत और लगन के लिए शुक्रिया अदा करने का सूर्या का अपना तरीका है।

दरअसल, 'करुप्पु' ने सिर्फ 3 हफ्तों में दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।