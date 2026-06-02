दीपिका पादुकोण के कदम से बॉलीवुड में बवाल, क्या अब सेट पर 8 घंटे ही होगा काम?

लंबी शूटिंग का है महिलाओं और जूनियर कलाकारों पर बोझ

फिल्म सेट पर अक्सर 12 से 18 घंटे तक काम चलता है और कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा। यह खासकर महिलाओं और जूनियर कलाकारों के लिए बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी बात इतनी सुनी नहीं जाती।

एक तरफ, सुनील शेट्टी और काजोल जैसे कुछ सितारों ने इस बदलाव का समर्थन किया है।

वहीं दूसरी ओर, कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि फिल्म निर्माण में लचीलापन बहुत जरूरी है। उनकी दलील है कि शूटिंग में कब देरी हो जाए, इसका कुछ पता नहीं चलता और रोजाना का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है।

शाहरुख खान जैसे सितारे, जो अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए यह मामला सिर्फ शूटिंग के शेड्यूल का नहीं है।

असल में, यह समय है जब हमें बॉलीवुड में काम करने के सही माहौल पर नए सिरे से सोचना चाहिए।