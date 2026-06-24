त्रिशा कृष्णन ने विजय को बताया खास, निर्माता चार्मी कौर बोलीं- लाजवाब जोड़ी

त्रिशा ने बताया 'लियो' में विजय से फिर से मिलना कैसा रहा

त्रिशा और विजय की दोस्ती इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। 'लियो' के प्रमोशन के दौरान, त्रिशा ने बताया कि 15 साल बाद कैसे उनकी मुलाकात फिर से विजय से हुई।

उन्होंने अपने रिश्ते को बेहद आरामदायक और प्यार भरा बताया, ठीक वैसे ही जैसे किसी पुराने स्कूल के दोस्त से मिलना हो।

हालांकि, उन्होंने इन अफवाहों पर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन फेंस फोटोज में उनके बीच की गर्मजोशी को साफ महसूस कर सकते हैं।