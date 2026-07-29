'एलायंस': भाई सोहेल का साथ देने आ रहे सलमान खान, शो में नजर आएगा 1 घंटे का स्पेशल कैमियो

सलमान खान अपने भाई सोहेल खान का समर्थन करने के लिए एक नए अंदाज में आ रहे हैं। वो जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'एलायंस' में 1 घंटे के स्पेशल कैमियो में नजर आएंगे। सोहेल इस समय इस शो में बतौर प्रतियोगी गेम खेल रहे हैं।

ये खबर तब सामने आई है, जब सोहेल की पूर्व पत्नी सीमा सजदेह भावुक होकर शो से बाहर हो गईं। सीमा ने वाइल्डकार्ड के रूप में शो में कदम रखा था, लेकिन उन्होंने खुद ही शो छोड़ने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद कुशाल टंडन ने डेजी शाह को सुरक्षित करते हुए सीमा को शो से बाहर का रास्ता दिखाया। फिलहाल सोहेल खान शो में मजबूती से बने हुए हैं।