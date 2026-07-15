'सतलुज' बैन पर हनी त्रेहान की भावुक अपील, बोले- जसवंत सिंह खालरा की कहानी सबको सुनने दो

हनी ने कहा, 'मैं किसी के व्यक्तित्व की पड़ताल करने के लिए फिल्म नहीं बना रहा था। मेरा पूरा ध्यान उनके मानवाधिकारों के लिए किए गए कामों पर था।'

उन्होंने सवाल उठाया कि जसवंत जैसा व्यक्ति, जो कानून का पालन करने वाला नागरिक था, आखिर उसका अपहरण और हत्या क्यों की गई? दुनिया भर से फिल्म हटाए जाने को उन्होंने दिल तोड़ने वाला बताया।

हनी ने सरकार से गुजारिश की कि लोगों को जसवंत की कहानी सुनने दी जाए। उन्होंने कहा, 'जसवंत को दोबारा मत उठाओ।'

इस बीच, एक अदालत में याचिका दायर की गई है, जिसमें फिल्म को बिना किसी सार्वजनिक स्पष्टीकरण के हटाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।