कैंसर से जंग जीते 'जुरासिक पार्क' के अभिनेता सैम नील, आधुनिक थेरेपी ने दी नई जिंदगी

मौत के करीब जाकर लौटे सैम नील

सैम नील को अपनी इस गंभीर बीमारी का पता साल 2022 में 'जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन' के प्रमोशन के दौरान चला था। इस खबर ने उनकी पूरी दुनिया हिला दी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने इस कठिन सफर के हर दर्द और अनुभव को अपनी आत्मकथा 'डिड आई एवर टेल यू दिस?' में संजोया है।

आज उन्हें कैंसर मुक्त हुए तीन साल से अधिक का समय बीत चुका है। अब वे जीवन के हर लम्हे को भरपूर उत्साह के साथ जीना चाहते हैं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, "मैं अब एक जीता-जागता इंसान हूं। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहता हूं और बस जीना चाहता हूं।