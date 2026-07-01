धीमी शुरुआत के बाद इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने सिनेमाघरों में की धमाकेदार वापसी

इम्तियाज ने दर्शकों से की मुलाकात

इम्तियाज बस चुपचाप नहीं बैठे रहे। उन्होंने खुद दर्शकों से मुलाकात की और फिल्म के विषयों पर बात की, जिससे हर दर्शक को यह अनुभव अपना-सा लगने लगा।

दिलचस्पी बढ़ने के साथ ही बेंगलुरु जैसे शहरों में सुबह के शो भी हाउसफुल हो गए। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने 95 साल के इशर सिंह ग्रेवाल का किरदार निभाया है, जो विभाजन की दर्दनाक यादों और अपने खोए हुए प्यार से घिरे हुए हैं।

उनके साथ दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ और वेदांग रैना भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

आलोचकों और दर्शकों, दोनों ने नसीरुद्दीन के दमदार अभिनय और फिल्म के भावनात्मक पहलू की खूब सराहना की।

इसने साबित कर दिया कि कई बार फिल्म को सफल होने के लिए बस एक सच्चे और गहरे जुड़ाव की जरूरत होती है।