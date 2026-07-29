नेटफ्लिक्स पर आ रही सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली 'गट्टा कुश्ती 2', रजनीकांत भी बांध चुके तारीफों के पुल

विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी की हिट तमिल स्पोर्ट्स-कॉमेडी फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है। ये फिल्म 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। सिनेमाघरों में इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला, जहां इसने महज 3 हफ्तों में 55 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कारोबार किया।

चेल्ला अय्यावू के निर्देशन में बनी यह फिल्म हंसी-मजाक और पारिवारिक ड्रामे से भरपूर है। फिल्म की कहानी वीरा और कीर्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शादीशुदा जिंदगी, माता-पिता बनने की जिम्मेदारियों और कीर्ति के कुश्ती लड़ने के सपने के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद करते नजर आते हैं।