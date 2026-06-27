एका लखानी को ऑस्कर एकेडमी का बुलावा, भानु अथैया के 40 साल बाद रचा इतिहास

लखानी अपने साथियों भारद्वाज और खान के साथ शामिल हुईं

एका लखानी अब ऑस्कर एकेडमी में विशाल भारद्वाज और फराह खान जैसे गिने-चुने भारतीयों के खास ग्रुप में शामिल हो गई हैं। लंदन से फैशन की पढ़ाई करने वाली एका ने रणवीर सिंह और करण जौहर जैसे बड़े सितारों के कपड़े डिजाइन किए हैं। इस न्योते पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि सिनेमा से उनका लगाव बहुत पुराना है और जिन कलाकारों को वे पसंद करती थीं, आज उनके साथ जुड़ना गर्व की बात है। ये पल एका और पूरे देश के लिए बहुत सम्मान की बात है।