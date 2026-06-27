एका लखानी को ऑस्कर एकेडमी का बुलावा, भानु अथैया के 40 साल बाद रचा इतिहास
भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी और गर्व की बात है। 'पोन्नियिन सेल्वन' और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जैसी मशहूर फिल्मों में कपड़े डिजाइन करने वाली एका लखानी को ऑस्कर एकेडमी में शामिल होने का न्योता मिला है। ये उनके हुनर के साथ-साथ पूरी दुनिया में भारतीय फिल्मों की बढ़ती पहचान का भी सम्मान है। खास बात ये है कि एका लखानी को यह बुलावा भानु अथैया (पहली भारतीय ऑस्कर विजेता) के अवॉर्ड जीतने के 40 साल से भी ज्यादा समय बाद मिला है।
लखानी अपने साथियों भारद्वाज और खान के साथ शामिल हुईं
एका लखानी अब ऑस्कर एकेडमी में विशाल भारद्वाज और फराह खान जैसे गिने-चुने भारतीयों के खास ग्रुप में शामिल हो गई हैं। लंदन से फैशन की पढ़ाई करने वाली एका ने रणवीर सिंह और करण जौहर जैसे बड़े सितारों के कपड़े डिजाइन किए हैं। इस न्योते पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि सिनेमा से उनका लगाव बहुत पुराना है और जिन कलाकारों को वे पसंद करती थीं, आज उनके साथ जुड़ना गर्व की बात है। ये पल एका और पूरे देश के लिए बहुत सम्मान की बात है।