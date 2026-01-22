क्रिकेटर राशिद खान ने किया 'बॉर्डर 2' देखने का ऐलान

अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान हुए 'बॉर्डर 2' के मुरीद, बोले- मैं तो जरूर देखूंगा

लेखन ज्योति सिंह 11:04 am Jan 22, 202611:04 am

क्या है खबर?

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्‌टी जैसे सितारों से सजी देशभक्ति पर आधारित फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज होने के लिए तैयार है। यह 1997 में रिलीज 'बॉर्डर' की सीक्वल है जिसका इंतजार देश ही नहीं, बल्कि विदेश के लोग भी बेसब्री से कर रहे हैं। इनमें से एक नाम अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान का है जिन्होंने 'बॉर्डर 2' देखने का ऐलान कर दिया है। क्रिकेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।