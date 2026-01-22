अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान हुए 'बॉर्डर 2' के मुरीद, बोले- मैं तो जरूर देखूंगा
क्या है खबर?
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारों से सजी देशभक्ति पर आधारित फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज होने के लिए तैयार है। यह 1997 में रिलीज 'बॉर्डर' की सीक्वल है जिसका इंतजार देश ही नहीं, बल्कि विदेश के लोग भी बेसब्री से कर रहे हैं। इनमें से एक नाम अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान का है जिन्होंने 'बॉर्डर 2' देखने का ऐलान कर दिया है। क्रिकेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
प्रतिक्रिया
क्रिकेटर के वीडियो पर वरुण ने दी प्रतिक्रिया
वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रिकेटर राशिद सड़क के किनारे खड़े होकर भुट्टा भून रहे हैं। उनके पीछे 'बॉर्डर 2' का गाना बज रहा है। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन दिया, 'बॉर्डर 2 तो मैं जरूर देखूंगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है जब मैं इसे पोस्ट कर रहा हूं।' वरुण ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'हां भाई।' सुनील शेट्टी ने लिखा, 'ये हुई न बात।' बता दें कि 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए क्रिकेटर का वीडियो
Even Rashid Khan is feeling the Border 2 buzz 🇮🇳🔥— Ahlawat ji (@AhlawatJi19407) January 21, 2026
When cinema fever crosses borders, you know it’s real!
Border 2 isn’t just a movie, it’s a movement. 🎬💥#Border2 #SunnyDeol pic.twitter.com/dK04c6bJ9N